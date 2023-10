Torna l’appuntamento con uno dei festival più interessanti della scorsa stagione e che pone l’accento sul rapporto tra cinema e territorio, tema di cui, anche su questo sito, ci occupiamo da molti anni: dal 13 al 15 ottobre, infatti, al Cinema Manfroce, a Palmi, si terrà la seconda edizione dello Stretto Film Festival – Città di Palmi, promosso da Icarus Factory.

Il festival si aprirà alle ore 19 di venerdì: dopo il saluto istituzionale da parte del sindaco Giuseppe Ranuccio, la presentazione dell’iniziativa, a cura di Daniele e Marco Suraci, rispettivamente direttore artistico e direttore organizzativo del festival. La prima giornata vedrà la proiezione di quattro cortometraggi in concorso e l’incontro con l’attore Massimo de Lorenzo.

Sabato 14, sempre dalle ore 19, una serata ricca di ospiti: sul palco, parleranno delle loro attività, di cinema, di aneddoti e tanto altro l’attrice e sceneggiatrice Rita De Donato, l’attore Alessio Praticò e Fabio Mollo, regista e sceneggiatore. La stessa sera saranno proiettati altri quattro cortometraggi in concorso e si terranno gli incontri con alcuni dei registi delle stesse opere, come Andrea Belcastro, Aldo Iuliano e Mauro Lamanna.

Domenica 15, invece, oltre alla proiezione dei corti in concorso, si svolgerà un incontro sul tema “Cinema e Territorio”, che vedrà presenti una delegazione della Fondazione Calabria Film Commission, l’assessore del Comune di Palmi Giuseppe Magazzù, il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati e gli ospiti del Festival. Al termine dell’incontro saranno assegnati i premi della seconda edizione ai quattro cortometraggi vincitori (uno per sezione): 12 i cortometraggi che concorrono, su oltre duecento opere pervenute, i quali sono suddivisi, appunto, in quattro categorie, Stretto Internazionale, Stretto Nazionale, Stretto Calabria e Stretto Animazione. Per la selezione dei cortometraggi, sono stati chiamati a svolgere il ruolo di giurati professionisti del panorama cinematografico nazionale e internazionale: Marco e Antonio Manetti (Manetti bros.) per la sezione Stretto Internazionale, Pier Giorgio Bellocchio per la sezione Stretto Nazionale, Fabio Mollo per la sezione Stretto Calabria e Lorenzo Lodovichi per la sezione Stretto Animazione.

Per la prima volta, inoltre, il Festival quest’anno consegnerà il premio come migliore attrice: il riconoscimento per il 2023 andrà a Barbara Ronchi (David di Donatello 2023 come Migliore attrice protagonista per il film “Settembre” e protagonista anche della serie tv “Imma Tataranni” nel ruolo della cancelliera Diana).