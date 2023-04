Dal 15 aprile al 7 maggio arriva a Reggio Calabria Primavera MedFest, la VI edizione del Festival Mediterraneo dei Ragazzi e delle Ragazze organizzato da SpazioTeatro, con la direzione artistica di Gaetano Tramontana.

In cartellone non solo spettacoli, ma anche performance, una mostra di illustrazioni, incontri letterari e laboratori, per riflettere su tematiche attuali come l’ambiente e la parità di genere, indagare i sentimenti e le paure nascoste negli animi di grandi e piccoli, ma anche riscoprire in chiave inedita le avventure dei personaggi più noti della nostra storia, i miti e le leggende più antiche.

«Torniamo con un’edizione primaverile – ha commentato il direttore artistico Gaetano Tramontana – per dare continuità all’importante lavoro svolto sul territorio in questi anni, volto non solo ad avvicinare i più piccoli al teatro, ma più in generale per creare spazi culturali pensati per le nuove generazioni e le loro esigenze. Per questo motivo abbiamo lavorato ad una programmazione ad ampio raggio, che spazia dai linguaggi teatrali a quelli artistici e musicali, con numerosi momenti dedicati anche alla lettura, ideati con l’obiettivo di stimolare e arricchire la dimensione dell’ascolto».

Un evento dedicato dunque ai più giovani, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale della città di Reggio Calabria, ma in grado di coinvolgere e appassionare spettatori di tutte le età, attraverso spettacoli dai linguaggi scenici innovativi e un corso di formazione rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Si parte, dunque, sabato 15 aprile, con un prologo speciale del festival dedicato ad alcune classi della scuola “Giovanni Pascoli”, con una performance a cura del duo Gatti Ostinati, anche protagonisti di un doppio appuntamento pomeridiano, al Parco Griso-Laboccetta, con le letture animate e cantate “Come nasce una storia: Cipì”, incontro con uno dei libri più amati di Mario Lodi, e “La partenza di Ulisse”, racconto sugli aspetti meno noti della celebre storia del re di Itaca.

A seguire, sempre al Parco Griso-Laboccetta, il giornalista e scrittore Andrea Vico presenta il suo ultimo lavoro, “La notte delle tartarughe” (Emons Edizioni), in una presentazione-laboratorio in cui condurrà i giovani partecipanti in una riflessione sulle regole da adottare per diminuire la plastica in mare e i rifiuti domestici in generale.

Domenica 16 aprile alle ore 11:00, nella Sala SpazioTeatro, appuntamento con l’inaugurazione della mostra di illustrazioni “Iro”, un viaggio tra i colori dell’illustratore e fumettista Federico Pugliese, mentre nel pomeriggio ancora momenti dedicati alla letteratura con le letture ad alta voce a cura di Nati per leggere Reggio Calabria.

Per la sezione dedicata al teatro, il 28 aprile, all’Auditorium De Gasperi, va in scena “La vera storia del pifferaio di Hamelin” di SpazioTeatro, una rilettura della fiaba dei fratelli Grimm, diretta e interpretata da Gaetano Tramontana, che ne evidenzia aspetti e sfumature contemporanei, restituendo alla figura del Pifferaio una nuova dignità. Alle 18:30, la Compagnia del Sole presenta “Il codice del volo”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese che racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, Leonardo Da Vinci.

Atteso il ritorno, il 29 aprile, della Compagnia Burambò, al Parco Griso-Laboccetta con “Una storia che non sta né in cielo né in terra” in cui Daria Paoletta, autrice e interprete, ricrea suggestioni di un paese pugliese attraverso mezzi semplici e diretti, quali la voce, il corpo e oggetti.

Il 6 maggio al Museo Archeologico di Locri SpazioTeatro presenta “La ragazza con l’arco” di Anna Calarco, con Adriana Cuzzocrea e Gaetano Tramontana e le sonorizzazioni dal vivo a cura di Yosonu. Un lavoro che nasce da una rivisitazione del mito di Atalanta di Gianni Rodari e che indaga temi attuali come l’emancipazione femminile e la parità di genere.

Ultimo appuntamento il 7 maggio nella Sala SpazioTeatro con il debutto di “Piccole paure per tutte le età”, l’ultima produzione di SpazioTeatro con Gaetano Tramontana. Tre storie per immergersi con dolcezza in piccoli tabù della vita quotidiana, che toccano non solo i piccoli – che li ammettono – ma anche i grandi – che non li ammettono più.

In programma anche numerosi momenti dedicati alla formazione, nella Sala SpazioTeatro: il workshop di illustrazione e fumetto a cura di Federico Pugliese (il 16, 17 e 19 aprile), il laboratorio di Body Percussion a cura di Peppe Costa, in arte Yosonu (20 aprile) e il laboratorio di Sand Art di TeatroP (22 aprile); attivo all’Auditorium De Gasperi anche un corso per insegnanti a cura del Collettivo Progetto Antigone con Renata Falcone, Simona Malato e Caterina Valente (22 aprile).