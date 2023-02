Dopo il grande successo del debutto, la scorsa primavera, presso il “Teatro dei Naviganti”, a Messina, sarà in scena a Reggio Calabria, domenica 12 febbraio, alle 19, lo spettacolo “Chiamami quando arrivi”, di Tiziana Bianca Calabrò: protagoniste Renata Falcone e Cinzia Messina, regia di Basilio Musolino, scene e costumi di Caterina Casile. Sarà l’Osservatorio sulla ‘Ndrangheta, a Croce Valanidi, nell’ambito della rassegna “Esistenze”, ad ospitare l’opera, realizzata dalla Compagnia ‘Ucriu.

Un’opera che, in un dialogo serrato, in cui emerge la forza della parola, trasporta gli spettatori attraverso la storia e le differenti personalità di due sorelle, Bianca e Ines. La prima attende, seduta su una panchina, il pullman che la porterà altrove, lontana dai suoi fallimenti. Ines irrompe con il pretesto di salutarla.

Due vite, due caratteri lontani che si rivelano al pubblico: “Ines è caotica, bizzarra, infantile a volte, vive la partenza della sorella come un abbandono. Bianca fugge da un clima oppressivo che l’ha incastrata nel ruolo illusorio di figlia, madre, moglie perfetta”.

Tra ricordi e rapporti irrisolti, dunque, si snoda il racconto, su cui “aleggia la musica di Battiato, richiamo alla cura, nonostante l’incomprensibile delle nostre esistenze attraversate dal dolore e da pochi attimi di grazia”.

