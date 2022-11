Martedì 22 novembre, a partire dalle ore 16.00 il Cinema Campus di piazza Vermicelli, all’Unical, sarà scenario di un evento dedicato a Marcello Walter Bruno, docente di cinema e fotografia scomparso lo scorso 14 luglio.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, con la collaborazione del Centro Arti, Musica e Spettacolo e dell’Associazione culturale “Fata Morgana”.

Gli interventi di alcuni colleghi, collaboratori, allievi, ex-studenti – corredati da proiezioni e letture – tracceranno un ricordo, ovviamente non esaustivo, della sua poliedrica figura, partendo dalle principali aree scientifiche di cui Marcello Walter Bruno si è occupato.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti di Francesco Raniolo (presidente del CAMS) ed Ercole Giap Parini (direttore del DISPeS). Loredana Ciliberto e Caterina Martino (curatrici dell’evento), insieme a Marianna Curia, introdurranno la figura dello studioso e gli ospiti riuniti per omaggiarlo.

L’evento prevede una prima parte dedicata agli studi di Marcello W. Bruno su critica cinematografica, media, comunicazione e politica, con la partecipazione dei colleghi del DISPeS: Olimpia Affuso, Roberto De Gaetano, Daniele Dottorini, Paolo Jedlowski, Angela Maiello e Bruno Roberti.

Nella seconda parte sarà possibile assistere ai racconti di: studiosi di cinema (Luca Bandirali e Roy Menarini metteranno in evidenza il fondamentale ruolo di critico cinematografico e di teorico del cinema e dell’audiovisivo che si è esplicato anche attraverso un’incessante e acuta attività di scrittura di saggi, volumi e articoli); compagni di lavoro (Annarosa Macrì ricorderà gli anni in cui Bruno è stato regista e programmista presso la sede RAI di Cosenza); e di allievi e collaboratori che, in un filo diretto iniziato nelle aule universitarie, hanno assimilato i suoi insegnamenti divenendo professionisti in diversi settori legati al mondo dell’audiovisivo (Raffaella Arena, Alessandro Canadè, Marco Colacino, Paolo Orlando, Luigi Porto, Walter Romeo, Claudio Valerio).

Questi racconti si alterneranno a letture e a proiezioni di filmati. Ernesto Orrico, Emilia Brandi e Francesco Vitale presteranno la loro voce alle parole di Bruno attraverso la lettura di poesie, stralci di opere teatrali ed estratti di saggi critici e scientifici. I filmati proiettati in sala daranno un assaggio della regia di Bruno, nonché del suo eclettismo e della sua capacità dialettica in diversi contesti di dibattito scientifico.

Per anni sede delle sue brillanti idee e dei suoi fondamentali insegnamenti, il Campus di Arcavacata saluta e rende omaggio a “emmevubi”.