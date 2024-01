Domenica 28 gennaio, alle ore 18, nella sala caminetto poetico (per l’occasione) della Stazione FS di Reggio Calabria S Caterina, si svolgerà la tredicesima edizione del Premio Internazionale di Poesia Incontriamoci Sempre.

Anche questa edizione è molto ricca per i componimenti poetici, giunti da ogni parte d’Italia, anche dall’estero ed oltreoceano.

La commissione, composta da Elena Festa, Raffaella Imbriaco, Immacolata Cassalia e Rossana Rossomando, ha svolto un lavoro importante per la scelta dei vincitori di questa edizione, lavoro molto impegnativo e difficile, vista la grande qualità delle poesie pervenute .

I promotori, in una nota, “ringraziano il maestro ceramista Enzo Ferraro, il maestro orafo Michele Affidato e l’artista Adele Canale per l’importante contributo per i premi da donare ai vincitori nelle varie sezioni d’italiano e dialetto”.

“Ricordare e dedicare il premio ad Ettore Pensabene – proseguono i promotori dell’iniziativa – è motivo d’orgoglio, non solo per noi, ma per l’intera Calabria, in quanto Ettore è stato un poeta, regista, attore, autore e pittore, ha lavorato molto al di fuori della Regione, ha collaborato con il Teatro Calabria, diretto da Rodolfo Chirico, è tra i fondatori della Polis Cultura e del grande festival estivo di Catonateatro.

Autore di diversi lavori teatrali, grande drammaturgo, ha ricevuto il premio Barba e incontrato personaggi straordinari durante la sua carriera, quali Gian Maria Volonté, Bernardo Bertolucci, Luigi Comencini, Eugenio Barba, Ignazio Buttitta, Rosa Balistreri, Carlo Dapporto. Molte le opere ed i volumi scritti da lui. Lo ricordiamo per essere anche stato insignito come vincitore del nostro premio di Poesia nel 2016, nella sezione Dialetto”.

“Domenica – conclude la nota – lo ricorderemo con tanto affetto, nella speranza che la città

colga l’immenso patrimonio artistico e culturale di Ettore Pensabene”.